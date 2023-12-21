الاستعدادات الأخيرة لمحطة قطار الصعيد ببشتيل وموعد افتتاحها (صور)

حالة من الاستعدادات تشهدها محطة قطار الصعيد ببشتيل قبل أيام قليلة من افتتاحها، حيث يجرى الاستعدادات الأخيرة ووضع التشطيبات النهائية قبل افتتاحها رسميًا، التي تعد محطة ذكية تدار إلكترونيًا، وتخدم قطاعًا كبيرًا من الركاب والمواطنين وتساعد في تخفيف الأعباء على محطة قطارات رمسيس، الأمر الذي جعل العديد من المواطنين والأهالي في انتظار افتتاحها خلال الفترات القليلة المقبلة.

موعد افتتاح محطة قطار الصعيد ببشتيل

وينتظر العديد من المواطنين افتتاح محطة قطار الصعيد ببشتيل الذي سوف ينقل المنطقة بالكامل ويحولها لمنطقة حضارية وينقذها من العشوائية، ويقول صلاح علي، أحد أهالي منطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، إن وجود محطة قطار للصعيد بمنطقة بشتيل حولها بالكامل لمنطقة راقية علاوة على تنفيذ الكباري والمحاور المجاورة لمحطة القطار التي غيرت شكل المنطقة بالكامل.

من جانبه؛ أكد مدحت محمد، أحد المواطنين إنه من خلال الصور المتداولة لمحطة قطار الصعيد ببشتيل التي تظهر وكأنه متحف تاريخي أثري وليس مجرد محطة قطار والشكل الظاهري للمحطة من الخارج شكل حضاري مهيب يليق بمكانة الدولة المصرية.

أضاف طارق محمود، أحد المواطنين، أن محطة قطار الصعيد ببشتيل سوف تخف من حدة الزحام على محطة رمسيس وعلى منطقة وسط البلد بشكل عام، مشيرا إلى أن الأهالي في انتظار افتتاح محطة القطار وبجانبه محطة المترو الجديدة وكلاهما سوف ينقل المنطقة بالكامل لشكل أفضل أكثر حضارة.

محطة قطار الصعيد ببشتيل

وقد ظهرت محطات قطار بشتيل في ثوبها الجديد، التي أخذت من الطابع الفرعوني ما جعل شكلها مميزا في موقع مميز ينتظر الأهالي افتتاحها خلال الأيام المقبلة.

وتعد بشتيل منطقة التقاء خطى سكة حديد رئيسيين هما: "السد العالى الإسكندرية، وإمبابة المناشى والقبارى"، إضافة إلى قربها من عدة محاور مهمة "الفريق كمال عامر وشارع السودان وأحمد عرابى وشارع المطار و٢٦ يوليو"، مع اتصالها بخط المونوريل وقربها من مترو الأنفاق.

وتقام محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة على مساحة 239 ألف متر بما يعادل 57 فدانًا، ستكون ذات مستوى عالمي من الخدمات، فهي محطة ‏ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني وتحتوي على شاشات إرشادية للركاب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM وكاميرات مراقبة، ‏‏حيث ستكون محطة مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار.

محطة قطار الصعيد ببشتيل

محطة قطار الصعيد ببشتيل

محطة قطار الصعيد ببشتيل

محطة قطار الصعيد ببشتيل