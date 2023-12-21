الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفلة إثر انقلاب سيارة بطريق الخارجة

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلة بمحافظة الوادي الجديد، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق “الخارجة- اسيوط”، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

وتلقي اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير بمنطقة النقب بطريق الخارجة أسيوط وإصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

وتبين إصابة كل من وائل ربيع محمدين 40 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهة حوالي 5 سم واشتباه كسر بالذراع اليمنى، سماح ربيع محمدين 30 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالذراع اليمنى، زينب محمود محمد 32 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهة حوالي 10 سم واشتباه كسر بالضلوع من الجانب الأيسر، تبارك محمد 6 شهور سحجات بالوجة وجميعهم من مركز الخارجة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

 

مصرع شاب وإصابة 7 فى حادث تصادم بالوادى الجديد

في سياق متصل، لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 7 آخرين، في حادث مروري، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم سيارة أجرة ميكروباص في تروسيكل بمنطقة الكيلو 5 بطريق "الفرافرة– الداخلة" أسفر عن وفاة محمد أحمد قاطب، 30 عامًا، وإصابة كل من أحمد محمد علي عبدالرحمن، 48 عامًا، رئيفة السيد محمد حسن، 48 عامًا، ياسر سميح عبدالسلام محمد، 31عامًا، عبير فتحي إبراهيم،45 عامًا، أمل سيد عوض، 50 عامًا، محمود عبدالعزيز عبدالنبي، 61 عامًا، مصطفى مجدي عبده، 19 عامًا

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالتعاون مع وحدة المرور رفع آثار الحادث من طريق "الفرافرة– الداخلة

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