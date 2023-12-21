الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الوادى الجديد يقيم فعاليات مهرجان الصحافة والإعلام التربوى بالداخلة

فعاليات مهرجان الصحافة
فعاليات مهرجان الصحافة

أقام توجيه الصحافة بتعليم الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم، فعاليات مهرجان الصحافة والإعلام التربوي الثاني بمقر مدرسة موط الثانوية التجارية بالداخلة.

وبدأت وقائع المهرجان بتقديم فقرة إذاعية لطلاب "النور للمكفوفين" والدمج البصري أبرزت مشروعات ومجهودات الدولة والمحافظة المقدمة لذوي الهمم تزامنًا للاحتفال بالعيد العالمي لهم، وغنى الطلاب المكفوفين أنشودة في حب الوطن وبناء الجمهورية الجديدة.

يأتي هذا بناءً على توجيهات المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، وتحت رعاية مجدي محمد محمود، مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة ومتابعة وحيد صلاح، وكيل الإدارة التعليمية بالداخلة وحضور نخبة من قيادات العمل التعليمي ولفيف من أولياء الأمور.

محافظة الوادي الجديد تعليم الداخلة فعاليات مهرجان الصحافة والإعلام التربوي الطلاب المكفوفين بناء الجمهورية الجديدة حب الوطن تحقيق نهضة تنموية شاملة

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