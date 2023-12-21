الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق "توكتوك" 6 أشهر لسرقته سيدة فى الوراق

حبس
حبس

قضت محكمة جنح الوراق بحبس سائق "توكتوك"، لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ لاتهامه بسرقة راكبة كان يقوم بتوصيلها.

كانت النيابة قد أحالت المتهم للمحاكمة بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض عليه، حيث تبين من تحريات المباحث قيامه بسرقة ربة منزل أثناء قيامه بتوصيلها بالتوكتوك الخاص به.

 

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نتائج التحقيقات

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم غافل الراكبة أثناء إخراجها حافظة نقودها لإعطائه ثمن التوصيلة، وسرق هاتفها المحمول من حقيبة يدها، ثم نزلت المجني عليها من "التوكتوك".

وأبلغت الضحية الشرطة حول الواقعة وأدلت بمواصفات السائق المتهم، وخلال حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بدائرة قسم الوراق تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، فأحيل للمحاكمة وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.

حبس سائق توك توك الوراق سرقة النيابة سرقة ربة منزل

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