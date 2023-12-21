الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الإعلان عن الفائزين بمسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب.. الإثنين

مسابقة انا المصري
مسابقة انا المصري

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، حفلا فنيا للإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب فى نسختها السادسة، فى السابعة من مساء يوم الإثنين ٢٥ ديسمبر الجارى على المسرح القومي بالعتبة.

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من جانبه، أكد المخرج خالد جلال، أن وزارة الثقافة تضع نصب أعينها الاهتمام بالمواهب الشبابية فى مختلف المجالات، وتأتى مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، التى ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى، لتسهم في حرص وزارة الثقافة على اكتشاف المبدعين والعمل على صقل مواهبهم.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، وهم: الدكتورة نسرين رشدي، الموسيقار عمرو مصطفى، الشاعر أيمن بهجت قمر، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنان محمد الحلو، الدكتورة هويدا حرك.

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كما يتضمن برنامج الحفل تقديم الفائزين فى النسخة السادسة للمسابقة للأغاني الفائزة، وأيضًا يشارك مجموعة من الفائزين في المسابقة عبر الدورات الماضية بغناء مجموعة  من أشهر الأغانى الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر، بمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو محمد عثمان.

مسابقة انا المصري
مسابقة انا المصري
مسابقة انا المصري
مسابقة انا المصري
مسابقة انا المصري
مسابقة انا المصري
مسابقة انا المصري
مسابقة انا المصري
قطاع شئون الإنتاج الثقافى مسابقة أنا المصرى المسرح القومي بالعتبة المخرج خالد جلال الفائزين بمسابقة أنا المصرى

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