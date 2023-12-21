سر غياب جميلة عوض عن الأضواء بعد "حرب أهلية"

اختفت الفنانة جميلة عوض، بشكل مفاجئ عن الأضواء والشاشات بعد مسلسلها الأخير "حرب أهلية"، الذي حققت فيه حينها نجاحا كبيرا من خلال شخصية "تمارا"، بطولة الفنانة يسرا وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، كما قدّمت أيضًا في العام نفسه فيلم "المحكمة" بطولة الفنانة غادة عادل.

اعتادت والدة الفنانة جميلة عوض، وهي الفنانة راندا، على الاختفاء عن عالم الفن فجأة ودون سابق إنذار، وهو الأمر الذي جعل البعض يشك أن ابنتها مثلها تمامًا، قررت أن تبتعد لتحصل على قسط من الراحة بعيدًا عن الأضواء.

وهو الأمر الذي تأكد، خاصًة بعد ظهورها في مهرجان البحر الأحمر، ومهرجان الجونة السينمائي بعد غياب عامين عن الصحافة والتليفزيون والأضواء، لتكون جميلة عوض اكتسبت من والدتها فكرة الاختفاء فجأة والعودة من جديد للشاشات بعد حصولها على قسط من الراحة الذي تحتاجه.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة حول حرب أهلية بين زوجتين لشخص واحد، إلى جانب الصراع بين أبطال العمل، في مقدمتهم الفنانة يسرا، التي تجسد دور "مريم"، إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، ولديها ابنة تدخلها في صراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق، حيث تجسد يسرا خلال العمل قصة مريم، وهي إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، والتي تمر بمنعطفات غير متوقعة تقلب حياتها رأسًا على عقب، فتحاول لملمة أشلائها في مواجهة التحولات الطارئة في حياتها في إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة.

أبطال مسلسل حرب أهلية

مسلسل حرب أهلية من بطولة النجمة يسرا والنجم باسل خياط، وجميلة عوض، وتامر هجرس، ورشدي الشامي، وخالد أنور، وبسنت صيام، وبرلنتي فؤاد، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.