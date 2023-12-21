"صحة مطروح" تطلق قافلتين طبيتين لواحة سيوة.. 25 ديسمبر

تنظّم مديرية الصحة بمطروح قافلتين طبيتين لمدينة سيوة، خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر الجاري، وتتضمن القوافل تقديم الكشف والعلاج بالمجان، ومتوافر بها جميع التخصصات الطبية المختلفة والأدوية والمستلزمات من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية، واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وجاءت مواعيد القافلة كالتالي: يومي 25- 26 ديسمبر 2023 بقرى (أبوشروف، قارة أم الصغير)، ويومي: 28- 27 ديسمبر 2023 بقرى (بهى الدين، مشندت).

الخدمات الصحية

ووجَّه محافظ مطروح بتقديم التيسيرات والدعم أمام عمل القوافل، والتنسيق التام بين مديرية الصحة ومركز مدينة سيوة؛ لتذليل أي عقبات لإنجاح عمل القوافل مع الإعلان عنها وتعريف المواطنين لتحقيق أقصى استفادة منها وأفضل الخدمات الصحية لأهالي الواحة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الطبية والوصول بها إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.