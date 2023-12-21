خالد جلال ناعيًا عبدالله مراد: "فقدنا واحدًا من مؤسسى السيرك القومى"

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، مدير عام السيرك القومى الأسبق الفنان القدير الدكتور عبدالله مراد، وهو من الرعيل الأول لفنانى السيرك القومى، والذى رحل عن عالمنا اليوم بعد رحلة طويلة من الإبداع في فنون السيرك.

وقال المخرج خالد جلال، فقدنا واحدًا من مؤسسى السيرك القومى الذين حملوا على عاتقهم تواجد هذا الفن الفريد على الساحة الفنية فى مصر ومختلف دول العالم، رحم الله الفنان عبدالله مراد، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وشارك الفنان عبدالله مراد فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية لفنون السيرك وحصل على العديد من الجوائز، تميز فى فن السيرك بأداء مجموعة كبيرة من الفقرات كان أبرزها فقرة الترابيز، وشهد السيرك القومى خلال فترة توليه منصب مدير عام السيرك تقديم عدد من الفقرات الفنية الجديدة.

كما شارك الفنان عبدالله مراد فى عدد من الأعمال بالسينما منها «صاحب الجلالة» مع الفنان فريد شوقى، وفى المسرح شارك فى مسرحية «البغبغان» مع الفنان محمد صبحى، وفى المسلسلات التليفزيونية نذكر منها مسلسل «الأبطال» ومسلسل «الملك فاروق»، ومسلسل «رقم مجهول».