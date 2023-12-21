الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وفاة الفنان عبدالله مراد مدير عام السيرك القومى الأسبق

مدير السيرك الفنان
مدير السيرك الفنان عبدالله مراد

أعلن الفنان أحمد الشافعي، مدير البيت الفني للمسرح، عن وفاة الفنان عبدالله مراد، مدير عام السيرك القومي الأسبق، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وفاة الفنان عبدالله مراد مدير عام السيرك القومى الأسبق

وكتبت الصفحة الرسمية للبيت الفني للمسرح منشورًا، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. صدق الله العظيم، ينعى البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وجميع العاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بخالص العزاء في وفاة الفنان القدير الدكتور عبدالله مراد، مدير عام السيرك القومي الأسبق».

رحيل مدير عام السيرك القومى الأسبق

وأضاف البيان: «نشاطر الأحزان أسرة الفنان الراحل في وفاة المغفور له بإذن الله»، وتوالت عليهم التعليقات على الصفحة الرسمية، متمنين من الله، عز وجل، أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

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