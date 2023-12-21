أم تقود ابنها للسجن المؤبد في الإسكندرية.. قتلها بـ"ساطور"

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح الأبيض، وألزمته بالمصاريف الجنائية بعد اتهامه بقتل والدته بسبب مشادة كلامية بينهما على إثرها أحضر سلاح أبيض "ساطور" من مطبخ الشقة محل سكنهم، وتعدى عليها بعدد من الضربات بأنحاء متفرقة من جسدها ورأسها.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى، والمستشار وليد محمد الجلاد، والمستشار خالد خلف عبد اللطيف، وسكرتير المحكمة السيد الوزيرى.

بلاغ بقيام شخص بقتل والدته

ترجع أحداث القضية رقم 5047 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، إلى قيام المتهم بالتعدي على والدته بسلاح أبيض وقتلها بمحل سكنهم في نطاق القسم.



توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، أنه علي اثر مشادة كلامية بين المجني عليها " ف.ع.ع" ربة منزل وبين المتهم نجلها " س.ال.م" عاطل، قام بجلب سلاح أبيض ساطور من مطبخ الشقة محل سكنهم، وتعدي عليها بعدد من الضربات بأنحاء متفرقة من جسدها وراسها، ما أدى إلى سقوطها على الأرض، وعلى الفور عقب علم أبنائها بالواقعة توجهوا إلى الشقة ونقل والدتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب ذلك توفيت المجني عليها متأثرة بالضربات التي إصابتها، وتم إلقاء القبض على المتهم وضبط السلاح الأبيض المستخدم وتولت النيابة التحقيق التي قررت حب المتهم 4 أيا علي ذمة التحقيقات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها وإحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية لإجراء محاكمته، والتي أصدرت حكمها المتقدم.