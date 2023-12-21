الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

156 محضر إشغالات خلال حملة مكبرة بالمنيا

رئيس ملوي بالمنيا
رئيس ملوي بالمنيا يقود حملة لرفع الأشغالات بشوارع المدينة

نظَّمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومخالفات المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين للقضاء على ظاهرة الزحام والتكدس المروري وتسهيل حركة سير المواطنين والحركة المرورية.

من جهته، قاد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بنطاق العرفاني «العرفانى ـ تونى بك »، رافقه خلالها نواب رئيس المركز ورئيس حي شمال٢ ورجال الإشغالات وذلك لعودة الانضباط بشوارع المدينة، وتيسيرًا على المارّة، وإزالة التعديات على حرم الطريق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 156 محضرًا تنوعت ما بين «٦٧» إزالة إدارية، «٣٤» محضر إشغال طريق، «٢٧» محضر بائع متجول، «٩» محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، «١٩» محضر نظافة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رفع وإزالة الإشغالات بالمنيا

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم تلك الحملات يوميًا للقضاء على كل الإشغالات بشوارع المدينة، وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات لإزالة كل أشكال الإشغالات ومخالفات المحلات والمطاعم والمقاهي على الرصيف وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام والتي تعيق سير المواطنين والحركة المرورية وتتسبب في الزحام وذلك للحفاظ على السيولة المرورية وعودة الانضباط لشوارع المدينة، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ومرتكبيها والتنبيه عيل أصحاب المحلات بعدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

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المنيا تحرير 156 محضر إشغالات حملة لإزالة الأشغالات مدينة ملوي بالمنيا اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

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