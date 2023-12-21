وزير الخارجية البريطانى: عمليات الاستيطان الإسرائيلية تجعل حل الدولتين مستحيلًا

حذر ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، من خطورة مهاجمة السفن في البحر الأحمر، مطالبًا بضرورة منع ذلك الهجوم تمامًا.

وقال "كاميرون"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد، مع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس يجب تأمين الملاحة في البحر الأحمر حتى لا تتأثر سلاسل الإمداد.

على إسرائيل التزام القوانين الدولية وتقليص الضحايا من المدنيين

وعن الملف الفلسطيني، قال "كاميرون"، إنه على إسرائيل التزام القوانين الدولية وتقليص الضحايا من المدنيين، مؤكدًا أن عمليات الاستيطان الإسرائيلية تجعل حل الدولتين مستحيلًا.

شكر مصر لإرسال مساعدات لغزة والتخفيف عن سكان القطاع

وشكر وزير الخارجيّة البريطاني ديفيد كاميرون، مصر بالعمل على إرسال مساعدات لغزة والتخفيف عن سكان القطاع، موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز المساعدات الإنسانية إلى القطاع.