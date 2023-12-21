ضبط 3 قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى فى الغربية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، من ضبط 3 قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، على النحو التالي:

- ضبط شخصين بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

- ضبط حاصل على دبلوم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

- ضبط عامل بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية محلية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.