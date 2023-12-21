الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى فى الغربية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، من ضبط 3 قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، على النحو التالي:

- ضبط شخصين بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

- ضبط حاصل على دبلوم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

- ضبط عامل بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية محلية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام مديرية أمن الغربية النقد الأجنبي مركز شرطة المحلة

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