ضبط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من الحشيش في 4 محافظات

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريات أمن (الأقصر، البحيرة، الدقهلية، مطروح) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

مديرية أمن الأقصر

وتم ضبط عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر وبحوزته 3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- فرد محلى وعدد من الطلقات.

مديرية أمن البحيرة

كما تم ضبط عنصرين إجراميين - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبراخيت وبحوزتهما (5،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة- 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

وتم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص).. وبحوزته (1،100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وعدد من الطلقات).

مديرية أمن الدقهلية

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) وبحوزته (6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

وتم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة الستامونى.. وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين" – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

مديرية أمن مطروح

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته (75 طربة لمخدر الحشيش وزنوا 7،500 كيلو جرام) وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.