الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من الحشيش في 4 محافظات

جريدة الدستور

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديريات أمن (الأقصر، البحيرة، الدقهلية، مطروح) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

مديرية أمن الأقصر

 وتم ضبط عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر وبحوزته 3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- فرد محلى وعدد من الطلقات.

مديرية أمن البحيرة

كما تم ضبط عنصرين إجراميين - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبراخيت وبحوزتهما (5،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة- 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

وتم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص).. وبحوزته (1،100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وعدد من الطلقات).

مديرية أمن الدقهلية

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) وبحوزته (6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

وتم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة الستامونى.. وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين" – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

مديرية أمن مطروح

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته (75 طربة لمخدر الحشيش وزنوا 7،500 كيلو جرام) وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام وزير الداخلية العناصر الإجرامية

مواد متعلقة

229 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء خلال 24 ساعة

القبض على 3 أشخاص و4 سيدات ارتكبوا وقائع سرقات في المحافظات

سقوط 4 تجار بحوزتهم دولارات وعملات محلية في الغربية

حاول منع سرقة "توكتوك".. مصرع طالب على أيدي مسجلين خطر بمنشأة القناطر

سقوط تاجري مخدرات بحوزتهما 381 طربة حشيش بـ3 ملايين جنيه

ضبط مسجلين بـ 170 طربة حشيش و300 قرص تامول فى البحيرة

ضبط متهمين بسرقة "توك توك" بالإكراه في الجيزة

الحماية المدنية تنقذ "كلب" علق ببوابة حديقة في الفيوم

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

سعر الذهب اليوم الخميس 21-12-2023 في مصر بالجنيه المصري والدولار

الحبس 6 أشهر للمعتدين على تمريض قويسنا

يبدأ غدًا.. "الأرصاد" تحذر من أجواء أول أيام الشتاء

كواليس مفاوضات القاهرة.. ماذا حدث بين قادة حماس والمسئولين فى مصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبو العباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد مدير "كرم أبو سالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من محافظة الخليل ويستولى على مركبتين