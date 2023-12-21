الخميس 21 ديسمبر 2023
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مصر

الجزار: الوزارة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان بدولة زيمبابوي للتعاون فى مجال توفير إسكان منخفض ومتوسط التكلفة

توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان الوطني

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، للتعاون فى مجال توفير إسكان منخفض ومتوسط التكلفة، ومستدام وفعال، وبأسعار مناسبة، وباستخدام تكنولوجيا البناء الحديثة، والاستفادة من التجربة المصرية الغنية بالكثير من الدروس المستفادة في توفير السكن اللائق بدولة زيمبابوي، وقام بالتوقيع، السيد  دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.

وأوضح وزير الإسكان، أن مذكرة التفاهم تهدف لتبادل المعلومات والخبرات والقدرات الفنية، بين الوزارتين، فى مجالات، سياسات الإسكان، وخطط وبرامج الإسكان، والترتيبات المؤسسية لتوفير السكن، والإطار التنظيمى، ومواد البناء المحلية، وتكنولوجيات البناء المحلية، وأنظمة البناء الفعالة والتكنولوجيا المبتكرة ذات الأسعار المناسبة، وسيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركةمن الجانبين، لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزارة الإسكان دولة زيمبابوي هيئة المجتمعات العمرانية

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