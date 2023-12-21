إحالة متهم بقتل طفل أعلى سطح عقار بالمرج للجنايات

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة متهم بـقتل طفل أعلى سطح عقار، والتمثيل بجثته، وصبَّ عليها خرسانة لإخفاء الجثة إلى محكمة الجنايات

تفاصيل القضية

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب نجله “مروان" 10 سنوات عن المنزل بدائرة القسم، والعثور عليه أعلى سطح عقار جاره أسفل خرسانة، وبالفحص تبين العثور على جثة طفل أعلى سطح عقار به عدة إصابات، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

نتائج التحريات

وبإجراء التحريات تبين أن جار المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، وأنه استدرج الضحية لسطح عقاره وقام بالتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة، وأضافت التحريات أن المتهم عقب قتل الطفل قام بالتمثيل بالجثة بالصب عليها خرسانة لإخفاء الجثة.

أقوال المتهم

وقال المتهم أنه أثناء وجوده في حفل زفاف بعقار سكنه استدرج الطفل مروان إلى سطح العقار، وأثناء وجودهما قام بالتعدي على الطفل بالأيدي وأثناء محاولة مروان الدفاع عن نفسه استل سلاحًا "موس" وطعن المجني عليه، وأنه عقب تأكده من وفاة المجني عليه قام بوضع رمال على الجثة وخرسانة وأخشاب لإخفاء معالم الجثة، وعقب الانتهاء من جريمته أخبر والديه، وأنه عندما علموا بجريمته قاموا بإغلاق باب السطح، وأن والديه أخذوه وفروا هاربين بعيدًا عن مكان الجريمة، و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.