الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة متهم بقتل طفل أعلى سطح عقار بالمرج للجنايات

متهم
متهم

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة متهم بـقتل طفل أعلى سطح عقار، والتمثيل بجثته، وصبَّ عليها خرسانة لإخفاء الجثة إلى محكمة الجنايات

تفاصيل القضية 

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب نجله “مروان" 10 سنوات عن المنزل بدائرة القسم، والعثور عليه أعلى سطح عقار جاره أسفل خرسانة، وبالفحص تبين العثور على جثة طفل أعلى سطح عقار به عدة إصابات، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

نتائج التحريات

وبإجراء التحريات تبين أن جار المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، وأنه استدرج الضحية لسطح عقاره وقام بالتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة، وأضافت التحريات أن المتهم عقب قتل الطفل قام بالتمثيل بالجثة بالصب عليها خرسانة لإخفاء الجثة.

 أقوال المتهم

وقال المتهم أنه أثناء وجوده في حفل زفاف بعقار سكنه استدرج الطفل مروان إلى سطح العقار، وأثناء وجودهما قام بالتعدي على الطفل بالأيدي وأثناء محاولة مروان الدفاع عن نفسه استل سلاحًا "موس" وطعن المجني عليه، وأنه عقب تأكده من وفاة المجني عليه قام بوضع رمال على الجثة وخرسانة وأخشاب لإخفاء معالم الجثة، وعقب الانتهاء من جريمته أخبر والديه، وأنه عندما علموا بجريمته قاموا بإغلاق باب السطح، وأن والديه أخذوه وفروا هاربين بعيدًا عن مكان الجريمة، و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أعلى سطح عقار إحالة متهم المرج نيابة شرق القاهرة الكلية محكمة الجنايات دائرة القسم

مواد متعلقة

اعترافات جزار قتل سائقًا بكفرالشيخ: "اختبأت فى المرج عشان أبعد عن عيون المباحث"

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

النيابة تطلب تحريات المباحث في "حريق مصحة الشروق"

عاجل.. يديعوت أحرونوت: حماس تصر على أن تشمل الصفقة المقبلة مروان البرغوثى

أسعار كتاكيت الفراخ والبط والرومي في بورصة الدواجن اليوم الخميس 21 ديسمبر

توقيع اتفاقية الحلول بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من محافظة الخليل ويستولى على مركبتين

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"