الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم على 7 متهمين بقتل مواطن والشروع فى قتل والده ببولاق

حبس متهمين
حبس متهمين

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، الحكم على 7 متهمين بقتل مواطن والشروع في قتل والده وآخر بمنطقة بولاق الدكرور. 

ويصدر الحكم برئاسة عبد الناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت ورأفت عبد التواب.

وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن "م. ص"، سائق 21 سنة، و"ع. ع"، طالب، 18 سنة، و"ص. أ"، عامل، 20 سنة، و"أ. م"، عامل، 19 سنة، و"أ. س"، عامل، 19 سنة، و"م. م"، 27 سنة هارب، و"م. أ"، عامل، 21 سنة، أن في يوم 13 مايو من العام الماضي، المتهمين من الأول وحتى السادس وآخرين مجهولين، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم "ت. ك"، ووالده "ك. ع" و"م. ح" بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادى بهم.

محكمة جنايات الجيزة 7 متهمين مواطن قتل والدة بولاق الدكرور

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