صور الشمس تتعامد علي قدس الأقداس بمعبد قصر قارون

شهدت قبل قليل محافظة الفيوم اليوم الخميس تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، بالتزامن بدء شروق الشمس حيث تتكر هذة الظاهرة الفلكية الفريدة يوم ٢١من شهر ديسمبر من كل عام، وتستمر 25 دقيقة

وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون فى عام 2003 ضمن الظواهر الفلكية التي تولي اهتمام مسئولي السياحة والاثار ومحافظة الفيوم في نفس الوقت، كونها ظاهرة فلكية تتميز بها المحافظة متذ ان بدات الاحتفال بهذه الظاهرة قبل 12 عاما.

معبد قدس الاقداس

يقع معبد قدس الاقداس على الجانب الجنوبي الغربي لبحيرة قارون ويرجع تاريخه إلى العصر اليوناني الروماني ويتكون المعبد من 3 صالات يتقدمهم قدس الأقداس، ثم سلم على الجانب الأيمن، وأخرى على اليسار، للوصول للدور العلوي، كما أن طول المعبد 35 متر، وعرضه 19 متر، بارتفاع 13 متر، فضلًا أنه مبني من الحجر الجيري.

وظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون تم اكتشافها قريبًا على يد فريق من الباحثين الأثريين الذين كانوا يدرسون المعبد، ولاحظوا تعامد الشمس على قدس الأقداس يوم 21 سبتمبر وعدم تعامدها في باقي الأيام، وأخطروا الآثار التي قامت بتشكيل لجنة من علماء الآثار لدراسة ومتابعة الأمر والتأكد من صحته حتى تأكدوا بالفعل من الظاهرة الفلكية،

ومنذ ذلك الوقت أصبحت محافظة الفيوم تُقيم احتفالية بظاهرة التعامد في يوم 21 ديسمبر من كل عام.المعبد مكرس لعبادة سوبك» حتى سادت عبادته في الإقليم، ثم دمجوه مع إله الشمس «رع» وأسموه «سوبك رع» وخصصوا المعبد لعبادته.المعبد كان يسمى معبد «الإله سوبك» إلا أنّه مع العصور الإسلامية تم تغيير الاسم إلى معبد «قصر قارون» لقربه من بحيرة قارون، وظل بهذا الاسم حتي الان

تعامد الشمس