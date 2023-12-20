مايكل نصيف لـ"شارك تانك": نستهدف حل مشكلة تسريب المياه فى الوحدات السكنية

قال المهندس مايكل نصيف، مؤسس شركة مايكو بيكس، إن شركته الاستثمارية بحاجة ملحة إلى تمويل بقيمة 3 ملايين جنيه مقابل 25% من حصص الشركة.

مشاريع “شارك تانك”

وأكد المهندس مايكل نصيف، خلال مشاركته في برنامج "شارك تانك"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هناك مشكلة يعانى منها معظم المصريين وهي تسريب المياه في الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن مشروع يحل هذه المشكلة جذريًا.

وأشار إلى أن هناك تسريبًا في بعض الواجهات للوحدات السكنية، ومن أجل حلها تحتاج أموالًا كثيرة بسبب الماسورة الخضراء والتي تعتمد على اللحام، واللحام أحيانًا يسرب، موضحًا أن مشروعه يتضمن أحدث أنظمة تغذية المياه في العالم.

“شارك تانك”

ويقدم الموسم الثاني من البرنامج رحلة مثيرة في عالم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، لتكون المنافسة فيمن يمكنهم من رواد الأعمال النجاح في إقناع "الشاركس" بفكرته ويحصل على فرصة استثمارية لا مثيل لها.

جدير بالذكر أن "شارك تانك مصر" هو برنامج يسلط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارًا استثنائية لمشاريع وشركات ناشئة في مختلف المجالات، ويتيح البرنامج لهؤلاء الرواد الفرصة لبناء مشاريعهم أو توسيع استثماراتهم من خلال إقناع لجنة التحكيم بجاذبية أفكارهم.