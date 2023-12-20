الليلة.. عرض حلقة جديدة من برنامج "شارك تانك" على شاشة CBC

يواصل الموسم الثاني من برنامج "شارك تانك مصر" الذي يذاع حصريًا على قناة "CBC"، ومنصة WATCH IT، تقديم العديد من الفرص لشركات ناشئة جديدة، حيث يتميز هذا الموسم بتوسعة لجنة التحكيم لتشمل وجوهًا جديدة تضيف قيمة فائقة للبرنامج وهما دينا غبور وأحمد خليل.

شارك تانك

ويعرض البرنامج اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء حلقة جديدة مع رواد أعمال يحاولوا اقناع SHARKS بالاستثمار في مشروعاتهم.

وشهدت الحلقة الثامنة، الأربعاء الماضي، العديد من المشروعات الفريدة من نوعها وهي "أجري كاش Agri Cash" وهي منظومة متكاملة لدعم المزارعين والتسويق لهم والمساعدة في تمويلهم في وقت قصير وبدون فوائد من خلال ربطهم بالبنوك وجهات التمويل و"كريتيف راب Creative Wrap"، وهي شركة تقدم حلول إبداعية لتغليف وتجديد جميع المساحات الداخلية بما فيها أسطح الرخام باستخدام مواد ضد المياه والحرارة طويلة الأمد وكذلك "ذا لين جيركي The Lean Jerky" وهي شركة تصنيع لحم مجفف بأطعمة مختلفة مشبعة بالبروتين كنوع من أنواع الوجبات الصحية الخفيفة بدلًا من الوجبات المشبعة بالدهون.

يقدم الموسم الثاني من البرنامج رحلة مثيرة في عالم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، لتكون المنافسة في من يمكنهم من رواد الأعمال النجاح في إقناع "الشاركس" بفكرته ويحصل على فرصة استثمارية لا مثيل لها.

جدير بالذكر أن "شارك تانك مصر" هو برنامج يسلط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارًا استثنائية لمشاريع وشركات ناشئة في مختلف المجالات، ويتيح البرنامج لهؤلاء الرواد الفرصة لبناء مشاريعهم أو توسيع استثماراتهم من خلال إقناع لجنة التحكيم بجاذبية أفكارهم.

"شارك تانك مصر" يساهم في اكتشاف المشروعات الناشئة والأفكار المختلفة، وتعرض حلقاته على شاشة "سي بي سي"، وتقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة POD الوكيل الإعلاني، بالتعاون مع شركة IMP، وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلي للبرنامج.