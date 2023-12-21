الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

جمعية "محبى فريد الأطرش" تحيى ذكرى وفاة ملك العود فى ثلاث حفلات

فريد الأطرش
فريد الأطرش

تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بالتعاون مع وزارة الثقافة، بذكرى وفاة ملك العود الموسيقار فريد الأطرش، الذى رحل عن عالمنا فى 26 ديسمبر 1974، وذلك من خلال ثلاث حفلات خلال شهري ديسمبر الجاري ويناير المقبل.

يقام الاحتفال الأول فى تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 26 ديسمبر بقصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش القائم بأعمال رئيس القطاع، ويكرم الفنان السوري "مجد القاسم" عقب تقديمه لإحدى روائع فريد الأطرش.

أما الاحتفال الثانى فيقام فى الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس 28 ديسمبر بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وتكرم فيه الفنانة "لبني عبدالعزيز" عن أعمالها مع الفنان فريد الأطرش. 

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الأوبرا تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش في الإسكندرية الخميس

بينما يقام الاحتفال الثالث بمركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، فى الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس ٤ يناير المقبل، وتكرم فيه الإعلامية "بوسي شلبي" عما قدمته من مجموعة من البرامج الإعلامية المميزة عن حياة فريد الأطرش.

يبدأ برنامج الاحتفالات، بكلمة من الفنان عادل السيد رئيس الجمعية، يلقى فيها الضوء على ما قدمه الموسيقار فريد الأطرش من أغانى وطنية ومناسبة كل أغنية، بالإضافة إلى الحديث عن العديد من المواقف الفنية والإنسانية لملك العود.

كما يتضمن برنامج الاحتفالات، باقة متنوعة لأغاني فريد الأطرش، تقدمها فرقة الفن الأصيل بقيادة المايسترو محمود فرج، مع الموسيقار فاروق سلامة، ويشدو بها كل من "فنانة الأوبرا أسرار الجمال والمطرب محمد وحيد والمطربة أسمهان عادل والمطرب أسامة حسن والمطرب وليد رشدى والمطربة نغم المصري والفنان اليمني محمد شليبي والمطرب حسام فتحي والمطرب سعيد فوزي"، تقديم فقرات الحفل الإعلامى وليد الدشلوطي

جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش قصر الأمير طاز قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنان السوري مجد القاسم سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية

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