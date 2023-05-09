الإثنين.. جمعية "فريد الأطرش" تكرم مجدى الحسينى بمكتبة القاهرة الكبرى

تكرم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، ملك الأورج الفنان "مجدى الحسينى" يوم الاثنين المقبل 15 مايو الجارى، بمكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسر عثمان مدير المكتبة، فى السادسة مساء بمقر المكتبة بالزمالك.

يأتى التكريم خلال الحفل الموسيقى الذى تقيمة الجمعية بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى، وبحضور المخرج مصطفي الدمراش والموسيقار رأفت الدمرداش، وكوكبة أخرى من الفنانين والنقاد ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش.

ويتضمن برنامج الاحتفال، مجموعة من الفقرات الغنائية يقدمها الفنانون " أسرار الجمال، وليد رشدى، أسامة حسن، سهر السيد، دكتور هاني حمزاوى"، كما يشارك بالغناء من لبنان الفنان جميل صعب، بمصاحبة المايتسترو محمود فرج.

يشار إلى أن الفنان مجدى الحسينى كان قاسم مشترك فى جميع حفلات الموسيقار فريد الأطرش التى تقام خارج مصر، وكرّمه المهرجان الدولي للإعلاميين المصريين عام ٢٠٠٨ بجائزة أحسن موسيقى تصويرية عن المسلسل الإذاعي "أميرة الحب والحرب" عن قصة حياة المطربة الراحلة أسمهان.

ولد فريد الاطرش بعام 1917 في بلدة القريا في جبل الدروز. وقد عانى حرمان رؤية والده ومن اضطراره إلى التنقل والسفر منذ طفولته، من سوريا إلى القاهرة مع والدته هربًا من الفرنسيين المعتزمين اعتقاله وعائلته انتقاما لوطنية والدهم فهد الأطرش وعائلة الأطرش في الجبل الذي قاتل ضد ظلم الفرنسيين في جبل الدروز بسوريا.

عاش فريد في القاهرة في حجرتين صغيرتين مع والدته عالية بنت المنذر وشقيقه فؤاد و أسمهان. التحق فريد بإحدى المدارس الفرنسية ((الخرنفش)) حيث اضطر إلى تغيير اسم عائلته فأصبحت كوسا بدلاً من الأطرش وهذا ما كان يضايقه كثيرا. ذات يوم زار المدرسة هنري هوواين فأعجب بغناء فريد وراح يشيد بعائلة الأطرش أمام أحد الأساتذة فطرد فريد من المدرسة. التحق بعدها بمدرسة البطريركية للروم الكاثوليك.