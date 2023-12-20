أحمد موسى: "محمد صلاح بعيد تمامًا عن السياسة.. لا تحاولوا تشويهه"

دافع الإعلامي أحمد موسى، عن محمد صلاح، لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه يتعرض لحملة من لجان جماعة الإخوان الإرهابية مستمرة منذ يومين.

وأضاف خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن لجان الإخوان الإلكترونية كلها تسب محمد صلاح، وهو ابن مصر ونفتخر به ويمثل بلده ويحبها جدًا، مشيرًا إلى أن اللجان الإخوانية تكره صلاح لحبه لمصر.

وتابع أن "صلاح"، من القلائل الذين تبرعوا للهلال الأحمر المصري لنجدة غزة، فهو يعرف الدور الواجب عليه تجاه بلده ويقوم به دون الإعلان عنه، متسائلًا: "هل أنتم أوصياء على محمد صلاح؟، أنتم تعاملونه على أنه رجل سياسي، فهو ليس له علاقة بالسياسة ولكنه نجم عالمي، لماذا تحاسبونه وتريدون تشويهه؟".

دعوة لدعم محمد صلاح

وطالب بدعم محمد صلاح ضد جماعة الإخوان الإرهابية والطابور الذي يسير خلفهم، مؤكدًا أنه لا يوجد نجم مثل محمد صلاح في الوطن العربي.