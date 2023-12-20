الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد صلاح: ملف اللاجئين يثير قلق ومخاوف المصريين

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد صلاح

قال الكاتب الصحفي محمد صلاح، إن مصر طرحت مسألة الخط الأحمر للتعبير عن رفضها التام للمخطط الصهيوني لتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا من أرضهم، وبالتالي شعر المواطن المصري بالمخاطر التي يتعرض لها الوطن في هذا التوقيت، وبالتالي التف الشعب حول قيادته للخروج من هذا المأزق.

الإقبال الكثيف على الانتخابات 

وأكد الكاتب الصحفي محمد  صلاح، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"  المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الشعب المصري متمسك بجيشه، وطنه، حدود وطنه، وبالتالي انعكس هذا الإيمان الشعبي على الانتخابات الرئاسية، حيث كان هناك إقبال غير مسبوق من مختلف فئات وأعمار الشعب المصري على الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف في حديثه، أن هناك ثقة كبيرة من قِبل الشعب المصري في القيادة المصرية في مسألة حماية القومية المصرية والحفاظ على وحدة نسيج الوطن، حيث محاربة الوطن للإرهاب السنوات القليلة الماضية جعلت المصريين يشعرون بالارتياح الشديد والثقة الكبيرة في القيادة السياسية.

محمد صلاح الكاتب الصحفى محمد صلاح المحور 90 دقيقة ملف اللاجئين

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