محمد صلاح يدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

أكد الكاتب الصحفي محمد صلاح وفاء مصر لشهدائها الذين ضحوا من أجل استقرار الوطن، ووصف الفئات المستهدفة من الاستحقاق الرئاسي بأنها تنقسم إلى 4 فئات، مشيدًا بالإجراءات السلسة والجهد الإعلامي، الذي تقوم به قنوات الشركة المتحدة لتوعية الناس بأهمية التصويت.

وقال "صلاح"، في حديثه مع الإعلامي خالد أبو بكر على قناة "أون"، ضمن تغطية خاصة بعنوان "الطريق إلى الاتحادية"، إن الفئة الأولى تتمثل في المشككين الذين يرفضون العملية الانتخابية بأسرها، والفئة الثانية تتمثل في الجاهلين الذين لا يدركون أهمية الانتخابات ولا يمكن اعتبارهم من المشككين، والفئة الثالثة تتمثل في المتكاسلين الذين يتأخرون عن أداء واجبهم الوطني بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لتحقيق آمالهم وطموحاتهم.

وأعرب عن استغرابه من الذين يشتكون من بعض الأمور، لكنهم لا يشاركون في التصويت: "كيف يمكن لمواطن أن يحتج وهو لم يعبر عن رأيه في الانتخابات؟"، مؤكدًا دعوة الإعلام المصري والوطني للمواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن قرارهم، وأن يمارسوا دورهم بأفضل شكل.

أضاف صلاح أن الفئة الرابعة هي الفئة المتحمسة والمصرة على المشاركة، التي تعتبر أنها تخوض معركة ضد المشككين وتريد أن تعبر عن تطلعاتها لبلدها واستقرارها.