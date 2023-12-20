نقيب الفلاحين: سعر البصل سيتراوح بين 15 لـ25 جنيهًا فى الموسم الجديد

قال محمد عبدالستار، النقيب العام للفلاحين، إنه سيكون هناك استقرار نسبي في أسعار البصل مع بداية الموسم الجديد.

خسائر الفلاح

وأكد عبدالستار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن عددًا كبيرًا من المزارعين عزفوا عن زراعة البصل الموسم الماضي، وذلك بسبب الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها في هذا التوقيت، حيث يمكن القول إن كيلو البصل وصل سعره الموسم الماضي إلى 75 قرشًا، وبالتالي تعرض الفلاح لخسائر فادحة نتيجة تدني الأسعار بهذه الصورة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستقر سعر كيلو البصل من 15 إلى 25 كيلو في الموسم الجديد، وهذا السعر مناسب للمستهلك والمزارع.

زراعة البصل

وأشار إلى أنه في زراعة البصل، لا يقوم الفلاح بضخ الكميات التي قام بحصدها بالكامل مرة واحدة، بل يكون الضخ على مدار العام، وهذا الضخ التدريجي يسمح للفلاح البيع بسعر يغطي تكاليف زراعته.