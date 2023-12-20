الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقيب الفلاحين: سعر البصل سيتراوح بين 15 لـ25 جنيهًا فى الموسم الجديد

محمد عبد الستار
محمد عبد الستار

قال محمد عبدالستار، النقيب العام للفلاحين، إنه  سيكون هناك استقرار نسبي في أسعار البصل مع بداية الموسم الجديد.

خسائر الفلاح

وأكد عبدالستار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن عددًا كبيرًا من المزارعين عزفوا عن زراعة البصل الموسم الماضي، وذلك بسبب الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها في هذا التوقيت، حيث يمكن القول إن كيلو البصل وصل سعره الموسم الماضي إلى 75 قرشًا، وبالتالي تعرض الفلاح لخسائر فادحة نتيجة تدني الأسعار بهذه الصورة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستقر سعر كيلو البصل من 15 إلى 25 كيلو في الموسم الجديد، وهذا السعر مناسب للمستهلك والمزارع.

 زراعة البصل

وأشار إلى أنه في زراعة البصل، لا يقوم الفلاح بضخ الكميات التي قام بحصدها بالكامل مرة واحدة، بل يكون الضخ على مدار العام، وهذا الضخ التدريجي يسمح للفلاح البيع بسعر يغطي تكاليف زراعته.

النقيب العام للفلاحين الدكتور محمد عبد الستار 90 دقيقة المحور سعر البصل

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير التموين يزف بشرى سارة بشأن السكر: "اللى عاوز باكتة هيلاقيها"

عاجل| مسئول حكومى يكشف أسباب "الارتفاع الجنونى" للذهب وموعد تراجعه

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

"مات من الزعل".. تحقيقات موسعة فى مصرع أستاذ جامعى بالقطامية

بعد طرح البصل بالمجمعات الاستهلاكية.. مواطنون: "الدولة حاضرة وقت الأزمات"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟