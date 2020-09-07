نقيب الفلاحين يكشف: مرض خطير يهدد زراعة الموز على مستوى العالم

قال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن الموز واحد من أهم أنواع الفاكهة في العالم، ويعد غذاء رئيسيا لملايين المستهلكين، إلا أن بعض العلماء اكتشفوا مؤخرا مرضا خطيرا يهدد مزارع الموز على مستوى العالم، يطلق عليه «تي أر 4» إذ لوحظ وجود الفطر في مزارع الموز في الأردن عام 2013، ثم انتشر في مزارع موزمبيق في قارة أفريقيا، وفي عام 2019 وصل المرض إلى كولومبيا مركز إنتاج الموز في أمريكا الجنوبية، ويعد أسوأ جائحة زراعية في التاريخ، أصابت قطاع الموز بخسائر فادحة.وأوضح نقيب الفلاحين فى تصريحات له اليوم، أن سرعة انتشار هذه السلالة من «تي أر 4» أو ما يسمى بمرض بنما، أو الذبول الفطري، يرجع إلى أن العدوى تنتقل قبل ظهور الأعراض، كما هو الحال مع فيروس كورونا، فقد يبدو النبات المصاب سليما لما يصل إلى سنة بعد الإصابة ثم تظهر عليه علامات الإصفرار وذبول الأوراق، لكن عندما تظهر هذه العلامات، يكون المرض قد انتشر بالفعل في التربة عبر الأحذية والنباتات والآلات والحيوانات من مكان لآخر.وكشف نقيب عام الفلاحين، عن ظهور هذا المرض الذي يسببه أحد أنواع الفطريات منذ 30 عاما، وألحق خسائر فادحة بمزارع الموز، لكنه أصبح أسرع انتشارا خلال العقد الماضي، إذ انتقل من آسيا إلى أستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا ووصل مؤخرا إلى دول أمريكا اللاتينية، التي تأتي منها معظم واردات الدول الواقعة شمال الكرة الأرضية من الموز، ورُصد انتشار هذا الفطر حتى الآن في 20 دولة، وسط مخاوف من أن يتحول إلى جائحة عالمية تؤدي إلى نقص الفاكهة المفضلة عالميا، ويسابق العلماء الزمن لإيجاد حلول لاحتواء هذا المرض، منها إنتاج موز معدل وراثيا ولقاح، وبدأ العلماء بالبحث في أصول الموز الحديث، إذ يكشف تاريخه عن عواقب تجاهل هذا المرض.وأشار عبدالستار إلى أن أحد الباحثين في صحة النباتات بجامعة واغنينغن في هولندا، قال إن شدة الخسائر التي تسبب بها هذا الوباء يرجع إلى الاعتماد على زراعة صنف واحد فقط من الموز، ورغم أن زراعة صنف واحد من الموز على نطاق واسع كان مربحا ماليا، إلا أنه قد مهد الطريق لتفشي المرض، إلا أن التعديل الوراثي للموز قد يوفر حلا مؤقتا لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، لكنه لن يعالج جذور المشكلة المتمثلة في اعتماد قطاع بأكمله على صنف واحد مستنسخ من الموز، والحل هو تنويع محاصيل الموز لتصبح أكثر مقاومة للجوائح مثل "تي أر 4"، وأشار إلى أن هناك مئات الأنواع من الموز التي يمكن زراعتها حول العالم.ويعلق المزارعون آمالا كبيرة على ظهور صنف من الموز قادر على تحمل عمليات النقل أثناء التصدير في السنوات الخمس أو العشر القادمة، لكن بعد تفشي جائحتين في القرن الماضي، يتعين على القطاع إثراء الأصول الوراثية لمحصول الموز.وتعتمد مزارع الموز في الوقت الراهن على نمط الزراعة الأحادية، الذي يهيئ الفرص لانتشار جميع الأمراض في مزارع الموز وليس "تي أر 4" وحده. وقد يُرش الموز بمبيدات الفطريات من 40 إلى 80 مرة في موسم الزراعة الواحد، وهو ما يؤثر على مجتمعات الكائنات الحية الدقيقة في التربة، وتشير بعض التقارير أن المزارع التي تستخدم أساليب الزراعة العضوية كانت أقل تضررا من مرض "تي أر 4" مقارنة بنظيرتها التي تستخدم الزراعة الأحادية، لأن مجتمعات الكائنات الدقيقة في التربة استطاعت أن تقاوم العدوى.