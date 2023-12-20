الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد فايز فرحات: إسرائيل خرجت عن القانون الدولى وتجاوزت حق الرد

د.محمد فايز فرحات
د.محمد فايز فرحات

علق د.محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على ما تم حتى الآن فيما يتعلق بالصراع من الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني، وتفاصيل السيناريو المتوقع، قائلًا: "إنه منذ بدء اليوم الأول للأزمة الحالية وتطوراتها، والعدوان الإسرائيلي الكثيف الخارج عن القانون الدولي الإنساني، وتجاوزه حق الرد، في حالة افتراضنا أن إسرائيل امتلكت حق الرد على ما حدث في 7 أكتوبر، وهو أيضًا لم يتسم بالتماثل، بمعنى أنه حتى في القانون الدولي الإنساني هناك قواعد تتعلق بتماثل الرد، بمعنى أن رد إسرائيل كان لا يجب أن يتجاوز ما حدث في 7 أكتوبر.

وأضاف فرحات خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، أنه منذ ذلك التاريخ، فإن الصراع يتسم بدرجة كبيرة من التعقيد، لأنه لا يجري فقط بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن هناك أطرافا دولية عدة تقف بجانب إسرائيل، سواء الولايات المتحدة أو قوى أوروبية عدة.

وأوضح أنه حدث تحول في مواقف بعض هذه القوى منذ أن بدأت الأزمة، خاصة في الأسابيع الأخيرة، وجاء ذلك نتيجة جهود دبلوماسية ضخمة بُذلت من جانب مصر، بالتنسيق مع قوى عربية، وتوظيف مصر لمجموعة من المنصات المهمة، سواء في إطار علاقاتها الثنائية مع القوى الدولية المعنية أو في إطار المنصات الأخرى المتعددة، مثل جامعة الدول العربية، لكن التحول الذي حدث في مواقف هذه الدول ليس كافيًا للوصول إلى وقف إطلاق النار؛ لأن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تدعم الجانب الإسرائيلي.

محمد فايز فرحات القضية الفلسطينية فلسطين الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلى غزة

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