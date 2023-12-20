خبير: الحرب على غزة مستمرة لعام على الأقل.. وهذه أهداف الاحتلال منها

قال الدكتور سعيد عكاشة، الخبير في الشأن الإسرائيلي، إن الاحتلال لم يحقق أي أهداف من الحرب على قطاع غزة.

عكاشة: إسرائيل ترغب في استمرار الحرب حتى تحقق أهدافها

وأضاف عكاشة في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن إسرائيل لديها رغبة في مواصلة الحرب حتى تحقق أهدافها، مشيرًا إلى أن 99% من المجتمع الإسرائيلي يؤيد استمرار العمليات العسكرية ضد قطاع غزة.

وأشار إلى وجود انتقادات داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها بسبب عدم تحقيق أي هدف من تلك الحرب، موضحًا أن وزير الدفاع يرى أن الحرب مستمرة لمدة عام على الأقل.

وتابع أن أهداف إسرائيل من حربها ضد قطاع غزة يتمثل في إسقاط حكم حركة حماس، وأن تكون الحركة غير مؤثرة في الداخل الفلسطيني، بالإضافة إلى تحرير المحتجزين ومنع تكرار ما حدث في 7 أكتوبر.