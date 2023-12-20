حماس: طريقنا فى هذه المعركة لن يؤدى إلا إلى النصر

ذكرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أنه استشهد ما لا يقل عن 20 ألف فلسطيني في غزة منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي، وفقاً للمكتب الإعلامي للحركة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن من بين القتلى نحو 8000 طفل و6200 امرأة.

وأكدت حركة حماس أن طريقها في هذه المعركة لن يؤدي إلا إلى النصر، مشيرة إلى أن أهداف إسرائيل لن تتحقق على أرض غزة.

فيما أشارت إلى أن النفق الذي عثرت عليه إسرائيل مهجور منذ أكثر من شهرين، حسبما أفادت مواقع السوشيال ميديا.

بلينكن يطالب بتهدئة الحرب



وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه من الواضح أن الصراع في غزة “يحتاج إلى الانتقال إلى مرحلة أقل حدة”.

وقال خلال مؤتمر صحفي: نتوقع أن نرى، ونريد أن نرى تحولًا إلى عمليات أكثر استهدافًا مع عدد أقل من القوات، والتعامل مع القيادة، وشبكة الأنفاق، وبعض الأمور المهمة الأخرى. وعندما يحدث ذلك، أعتقد أنك ستشهد أيضًا انخفاضًا كبيرًا في الضرر الذي يلحق بالمدنيين.

وأضاف: لقد قلنا طوال الوقت – ونجري هذه المحادثات كل يوم تقريبًا – إنه من المهم جدًا أن تقوم إسرائيل بعمليات مع التركيز على حماية المدنيين، وتقليل الضرر الذي يلحق بهم، وزيادة المساعدة لهم إلى أقصى حد”.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يتحدث في وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام.

وتحدث بلينكن عن المفاوضات في الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار وقرار المساعدات. وأكد أن الولايات المتحدة تريد مواصلة المحادثات.

إننا نواصل الانخراط على نطاق واسع وبشكل بناء مع عدد من البلدان لمحاولة حل بعض القضايا العالقة في قرار مجلس الأمن هذا.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تشارك الهدف الكامن وراء قرار الإمارات، وهو إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة.

ونحن نواصل العمل على هذا الأمر كل يوم، على سبيل المثال التأكد من أنه بمجرد دخول المساعدات إلى غزة، فإنه يمكن بالفعل نقلها وتوزيعها بأمان وبطرق يمكن التنبؤ بها، موضحا: لقد كنا في طليعة كل هذه الجهود، ونريد أن نتأكد من أن القرار، بما يدعو إليه ويتطلبه، يعزز بالفعل تلك الجهود ولا يفعل أي شيء يمكن أن يضر فعليًا بإيصال المساعدات الإنسانية .