باحث: شعبية بايدن وترامب تتراجع.. والشارع الأمريكى يبحث عن بديل مستقل

قال توفيق حميد، الباحث في العلوم السياسية، إن حرب غزة سيكون لها تأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية لكنه محدود جدًا، لأن نسبة المهتمين بالقضية الفلسطينية غير مؤثر في الكتلة التصويتية.

وأضاف الباحث في العلوم السياسية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه النسبة الصغيرة قد تكون مؤثرة جدا رغم صغرها إذا كانت النتائج بين ترمب وبايدن متقاربة جدًا.

وأوضح الباحث في العلوم السياسية أن هناك تفكيرا لدى بعض الأمريكيين بألا يختاروا بايدن أو ترامب ويريدون شخصا ثالثا، وهذا الاتجاه يريد انتخاب بعض المستقلين، أو رؤساء الأحزب الأمريكيين.