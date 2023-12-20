الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ العلوم السياسية: حرب غزة ستكون لها تبعاتها السلبية على الإدارة الأمريكية

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ حرب غزة ستكون لها تبعات سلبية على الإدارة الأمريكية الحالية، فوفق آخر استطلاعات هبطت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل غير مسبوق نتيجة دعمه غير المحدود لإسرائيل.

وأضافت “فهمي”، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الدعم يرجع لنمط التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا هي شريك محرض على العملية العسكرية في غزة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن حرب غزة لو وقعت في عهد ترامب لاختلف الوضع، لكن في النهاية لا خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن إسرائيل، لكن الشعب الأمريكي منقسم فالشباب الليبراليون رافضون هذا الدعم غير المحدود لإسرائيل.

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