تقرير دولى يكشف عن ارتفاع مساحة توظيف الإناث بمجال السفر منذ 2010

كشف بحث جديد أجراه المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC والمركز العالمي للسياحة المستدامة (STGC)، عن أن قطاع السفر والسياحة العالمي يوفر فرص عمل متزايدة للنساء والشباب في جميع أنحاء العالم.



ويظهر التقرير أن قطاع السفر والسياحة قام بتوظيف عدد متزايد بسرعة من النساء بين عامي 2010 و2019، حيث ارتفع من 38.6 مليون إلى 47.8 مليون، بزيادة قدرها 24%.

ووجد أن الضيافة هي جهة العمل الرائدة للنساء في هذا القطاع، حيث تمثل أكثر من نصف العمالة النسائية.



ويظهر العمال الشباب كعنصر مهم في القوى العاملة في هذا القطاع، حيث يمثلون 15% من جميع الوظائف في القطاع في كل من عامي 2010 و2021.





وعلى النقيض من ذلك، انخفضت حصة العمال الشباب في إجمالي العمالة العالمية من 16.5% في عام 2010 إلى 12.5% في عام 2010- 2021، لتسليط الضوء على أهمية السفر والسياحة لتوظيف الشباب.



وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لـWTTC: "كجزء من أبحاثنا البيئية والاجتماعية، نحن فخورون للغاية بالعمل جنبًا إلى جنب مع المركز العالمي للسياحة المستدامة وإصدار هذا التقرير المهم للغاية".



وتابعت: "لأول مرة على الإطلاق، يمكننا أن نظهر أن هذا القطاع له تأثير إيجابي بشكل لا يصدق على مستوى العالم، حيث يدعم المزيد من الوظائف ذات الأجور المرتفعة، ويوفر فرصًا متكافئة للنساء، ويوفر وظائف طويلة الأجل ومستدامة وجذابة اقتصاديًا للشباب في جميع أنحاء العالم".



وقالت جلوريا جيفارا، كبير المستشارين الخاصين لوزير السياحة السعودي: "نعتبر هذا التقرير المشترك بمثابة علامة فارقة أخرى لقطاع السفر والسياحة العالمي. ومن خلال دعم التوظيف الجيد للشباب والنساء، نقوم بتطوير قطاع أكثر استدامة. ويتماشى هذا النهج مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى إنشاء مجتمع سعودي نابض بالحياة يمكن لجميع المواطنين أن يزدهروا فيه".



ويقدم التقرير توزيعًا إقليميًا للتوظيف في جميع أنحاء أوروبا والأمريكتين والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وهو أول تحليل للبصمة الاجتماعية العالمية للسفر والسياحة، مقسمة حسب العمر والجنس والدخل.



المرأة في السفر والسياحة (أبرز النقاط)



ويكشف التقرير عن أن القطاع وظف نسبة أعلى بشكل هامشي من النساء مقارنة بالقطاعات الأخرى على مستوى العالم في عام 2021 - 39.3% مقارنة بمتوسط ​​39.2%.



وتعد الضيافة هي صاحبة العمل الرائد في قطاع السفر والسياحة للنساء، حيث تمثل أكثر من النصف (52%) إجمالي العمالة النسائية في عام 2019.

وفي جميع أنحاء العالم، تشكل النساء حصة أكبر من وظائف السفر والسياحة من القوى العاملة على مستوى الاقتصاد في آسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين. ارتفعت نسبة النساء العاملات في مجال السفر والسياحة في إفريقيا منذ عام 2010، كما زاد توظيف النساء في مختلف قطاعات الاقتصاد في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ.



الشباب في مجال السفر والسياحة (النقاط البارزة)



ويسلط البحث الضوء على النمو المستمر والمطرد للشباب العاملين مباشرة في القطاع على مدار العقد الماضي، مع إجمالي 39.7 مليون وظيفة يدعمها السفر والسياحة حول العالم في عام 2019، بزيادة 28% منذ عام 2010.



ومع ذلك، تأثر هذا الرقم بشكل كبير بجائحة كوفيد-19، حيث انخفض توظيف الشباب بنسبة 27%.



جدير بالذكر أنه في جميع السنوات التي تم تحليلها، كان أكثر من نصف توظيف الشباب العالمي في قطاع السفر والسياحة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث بلغ 9.2 مليون في عام 2021. مع معدل نمو في توظيف الشباب يبلغ حوالي 37% بين عامي 2010 و2019 وتفوقت المنطقة على جميع المناطق الأخرى التي كانت جميعها أقرب إلى 20%.





الوظائف ذات الأجور المرتفعة في قطاع السفر والسياحة (النقاط البارزة)



في عام 2021، تم تصنيف ما يقرب من 34% من الوظائف في قطاع السفر والسياحة العالمي على أنها ذات أجور مرتفعة، بزيادة عن 29.6% في عام 2010.



المستوى الإقليمي، حصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الحصة الأكبر من الوظائف ذات الأجور المرتفعة. الوظائف بأجر في القطاع (38.7%)، تليها إفريقيا (36.2%)، والأمريكتان (30.6%).