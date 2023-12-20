الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: لقاء الرئيس السيسى مع المرشحين بالانتخابات بداية جديدة على مسار الديمقراطية

النائب محمد الأنور
النائب محمد الأنور

ثمن النائب محمد الأنور الشريف عضو مجلس الشيوخ، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 بأنها دلالة واضحة على المنافسة والتعددية الحزبية.

وقال الأنور إن مصر تعيش حالة من الزخم  السياسي لم تشهده على مدار تاريخيها الحديث وهي بداية جديدة على مسار الديمقراطية لبناء دعائم الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن المشاركة الفعالة وغير المسبوقة من أبناء مصر في الانتخابات الرئاسية يعكس مدى وعي المواطن المصري ومسئوليته الوطنية في ممارسة حقة الدستوري الذي كفله له القانون.

وأكد الشريف أن الأحزاب السياسية لديها فرصة حقيقية في تقديم الدور المنوط بها في خدمة المجتمع جنبا إلى جنب بجوار الدولة المصرية.

ودعا النائب محمد الأنور الأحزاب السياسية إلى استغلال الحراك السياسي، الذي تشهده مصر الآن في تكثيف قواعدها الشعبية في خدمة المواطن البسيط للتخفيف عن كاهله.

النائب محمد الأنور الشريف الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية مسار الديمقراطية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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