الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

تأثير الحرب على الأسعار والأمن الغذائى فى فلسطين (إنفوجراف)

فلسطين
فلسطين

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" في دراسة لها، أن القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزة أدت إلى تناقص مخزون الغذاء، ليواجه 2.3 مليون شخص خطر الجوع المتصاعد. 

وأوضحت الدراسة تأثير الحرب على الأسعار والأمن الغذائي في فلسطين، وهي كالآتي:

- الأغذية التي تدخل غزة لا تغطي سوى حوالي 7% من احتياجات السكان.

- سكان شمال غزة غير قادرون على الوصول إلى الغذاء. 

- قصف مطحنة الدقيق الوحيدة في جنوب غزة.

-ارتفعت أسعار القمح بنسبة 65 %. 

-ارتفاع سعر المياه المعدنية بنسبة 100%.

 -ارتفاع سعر الخضروات بنسبة 32%.

-الانخفاض المتوقع في إنتاج الغذاء يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. 

- ستشهد غزة انعدام الأمن الغذائي بين الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

-خلال 2020بلغت معدلات انعدام الأمن الغذائي 64.4% في غزة.

-كما بلغت في الضفة الغربية نحو 37.8%.

-بلغ معدل انتشار فقر الدم بين النساء في الأرض الفلسطينية المحتلة 31%.

-بلغ تقزم الأطفال الفلسطينيين 7.5%.

"الإسكوا" التراجع في مستويات المعيشة بفلسطين أدى إلى ارتفاع انعدام الأمن الغذائي

 

الإسكوا فلسطين شمال غزة الأمن الغذائي جنوب غزة

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