سكرتير عام البحيرة يشهد اختبارات المتقدمين لمسابقة "المهندسين" بدمنهور

شهد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، جانبًا من الاختبارات التي تُعقد للمتقدمين للالتحاق بعددٍ من الوظائف الهندسية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية في تخصص اتصالات وإلكترونيات والتي يتم تنفيذها بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

وأكد السكرتير العام، حرص المحافظة على اتباع أعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة، بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذي يعده المتخصصون، بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها، مشيرًا إلى أن ذلك يهدف لتطوير مستوى الأداء الحكومي وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانات الشباب، وتوفير الظروف الملائمة لهم علميًا وتكنولوجيًا وفنيًا وعلى جميع الأصعدة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

نزاهة التقييم

وتُجرى الاختبارات إلكترونيًا من خلال أجهزة الحاسب الآلي دون تدخل بشري، لضمان نزاهة عمليات التقييم، وتم تقسيم الإختبارات على فترات زمنية مناسبة حسب كل تخصص لإتاحة الفرصة لجميع المتقدمين لخوض الاختبارات فى أجواء تنافسية، كما أنه تم إجراء عدد من الاختبارات في عدد من التخصصات الهندسية خلال الفترة الماضية منها الحاسب الآلي والتخطيط العمراني والعمارة وجارٍ استكمال باقي التخصصات والانتهاء من الاختبارات في الموعد المحدد.

يأتي ذلك في لافتة تهدف لاختيار أفضل العناصر والتأكيد على أهمية تطبيق قواعد النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.