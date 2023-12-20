الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولى: حققنا 5.6 مليار دولار بالتخارج كليًا وجزئيًا من 14 شركة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الشراكة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق "إيجوس" وصندوق مصر السيادي مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تأتي في إطار خطة تطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية بالغة الأهمية في مصر.

وأضاف “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تعتمد على وثيقة سياسة ملكية الدولة للتخارج كليًا أو جزئيًا من العديد من الأنشطة والقطاعات.

وأشار إلى أنه رغم كل الظروف الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية التي تؤثر على الوضع الاقتصادي، كانت الدولة حريصة على تنفيذ تعهداتها من خلال الطروحات وإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وتابع: "منذ تم الإعلان عن هذه الطروحات والبدء في تنفيذها حققنا 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلي والجزئي من 14 شركة".

رئيس الوزراء التخارج صندوق مصر السيادي مصطفى مدبولى اكسترا نيوز

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