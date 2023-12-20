دوري المحترفين: أسوان يسحق المقاصة برباعية والحرس "يَعْبر" السكة بنقطة

استعاد فريق أسوان نغمة الانتصارات وهزم المقاصة 4-1 التي أقيمت باستاد أسوان في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري المحترفين، ليرتفع رصيد أسوان إلى 17 نقطة ويتوقف رصيد المقاصة عند تسع نقاط .

وانتهى الشوط الأول بتقدم أسوان 2-1 وشهد طرد أدم وجيه لاعب المقاصة في الدقيقة 17 وجاء الهدف الأول في الدقيقة 14 عندما مرر مصطفى عبد الرسول الكرة لحسام عرفات المنفرد سددها بشكل سيىء لكنها ارتدت إليه من الحارس فسددها داخل المرمى مسجلا هدف التقدم لأسوان .

وتعادل المقاصة في الدقيقة 22 بتسديدة صاروخية ليوسف عطاي وفي الدقيقة 31 مرر أحمد بلية كرة عرضية من الجانب الأيمن سددها حسام عرفات براسه على يسار الحارس مسجلا الهدف الثاني لفريق أسوان .

في بداية الشوط الثاني أجرى طارق حجاج المدير الفني للمقاصة تعييرين بنزول أحمد رأفت وعبد الرحمن بوجبا وفي الدقيقة 55 مرر علي فتحي كرة عرضية سددها موسى سيساى برأسه بجوار القائم .

في الدقيقة 61 مررعلي فتحي كرة عرضية أبعدها الحارس وصلت إلى حسام عرفات الذي سددها باتجاه المرمى وارتدت من العارضة وأبعدها محمد كمال بيده ليحتسب الحكم جلال أحمد ركلة جزاء تصدى لها علي فتحي وسجل الهدف الثالث لأسوان .

توالت هجمات أسوان وسدد حسام عرفات كرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد جنش إلى ركنية ثم انفرد محمود صلاح بحارس المقاصة وسدد الكرة " لوب " من فوقه لكنها مرت فوق العارضة.

في الدقيقة 77 مرر علي فتحي كرة عرضية من ركلة ركنية سددها موسى سيساي برأسه داخل المرمى مسجلا الهدف الرابع .

وفي ملعب حرس الحدود بالإسكندرية تعادل حرس الحدود مع السكة الحديد بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم أحمد ناصر ليرتفع رصيد حرس الحدود إلى 25 نقطة ويرتفع رصيد السكة الحديد إلى 20 نقطة.

وفي ملعب خيري بشارة بالجونة فاز راية على مكادي 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم عبد الرحمن صالح ليرتفع رصيد راية إلى 21 نقطة ويتوقف رصيد مكادي عند 12 نقطة.

جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول وتقدم راية عن طريق أحمد عادل في الدقيقة 12، ثم تعادل عمرو بركات لمكادي في الدقيقة 17 وأضاف عمرو جمعة الهدف الثاني لفريق راية في الدقيقة 44 ..