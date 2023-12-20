الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الوزراء" يوافق على تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة للموانئ

مدبولي
مدبولي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة موانئ جافة ومناطق لوجستية بمحافظتي أسوان والإسكندرية، بهدف تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، وذلك في إطار خطة الدولة لجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

وشملت المساحات التي نص عليها القرار: مساحة 399.36 فدان تقريبًا ناحية أبوسمبل بمحافظة أسوان، ومساحة ۱۷٫۷۸ فدان تقريبًا ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومساحة ١١٥٫٦٨ فدان تقريبا ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

مجلس الوزراء يعتمد محضر الاجتماع رقم 65 للجنة العليا للتعويضات

واعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم 65 المنعقد بتاريخ 10/12/2023 للجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن جداول نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من المشروعات والأعمال.

ووافق مجلس الوزراء على قيام محافظة دمياط بالتعاقد مع "قطاع كهرباء دمياط"، التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتنفيذ عملية توصيل التيار الكهربائي لعدد 4 دوائر دخول جديدة إلى إحدى اللوحات بالامتداد العمراني بمدينة رأس البر، بما يسهم في سرعة ادخال مرفق الكهرباء لهذه المنطقة ضمن جُهود المُحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة.

ووافق مجلس الوزراء على نتيجة دراسة وزارة المالية ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، فيما يتعلق بطلب محافظة جنوب سيناء، التصرف بنظام حق الانتفاع، لمدة 50 عامًا، في مساحة 1041.25 م2 زائدة عن المساحة الأصلية المخصصة لإحدى شركات التنمية السياحية استكمالًا لمشروع الشركة القائم، بمنطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ.    

مجلس الوزراء قرار رئيس الجمهورية المساحات المملوكة لصالح الهيئة العامة للموانئ إقامة موانئ جافة

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