الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا يكشف موقفه من تدريب منتخب إسبانيا

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن إمكانية توليه منصب المدير الفني لمنتخب إسبانيا.

ويتواجد جوارديولا حاليًا في المملكة العربية السعودية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي عقد اليوم قبل مواجهة فلومينينسي، ردًا على السؤال عن إمكانية توليه تدريب إسبانيا: "لدي عام متبقٍ في عقدي وأنا سعيد جدًا جدًا في مانشستر".

وفاز مانشستر سيتي على فريق أوراوا ريدز الياباني في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بثلاثة أهداف دون رد.

جوارديولا: أنوى تمديد عقدى ما لم تتم إقالتى من النادى

وأضاف: "أنوي تمديد عقدي ما لم تتم إقالتي من النادي، مازال لديّ بعض الوقت في سيتي".

وضرب مانشستر سيتي موعدًا مع فلومينينسي في المباراة النهائية للبطولة، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساءً.

ويتولى جوارديولا تدريب فريق مانشستر سيتي منذ صيف عام 2016، وقاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مرة لكل منهما، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 4 مرات وكأس الاتحاد الانجليزي مرتين، وبطولة الدرع مرتين، وقاد جوارديولا مانشستر سيتي في 440 مباراة وحقق الفوز في 323 مباراة وتعادل في 53 وخسر 64 مباراة.

بيب جوارديولا مانشستر سيتى منتخب اسبانيا جوارديولا كأس العالم للأندية

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