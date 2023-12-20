"الهيمنة العالمية".. الصحف البريطانية تحتفل بتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي مونديال للأندية

احتفلت الصحف البريطانية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بتأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ونجح فريق مانشستر سيتي في التغلّب على أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، والمُقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وجاءت ثلاثية مانشستر سيتي بتوقيع كل من: ماريوس هويبروتن في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول بالخطأ في مرماه، بينما سجل ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 52، قبل أن يُضيف برناردو سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 59 من زمن اللقاء.

الصحف البريطانية تحتفل بتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس العالم للأندية

وكانت البداية مع صحيفة "ميرور"، التي عنونت "البلومون"، مُضيفة: "مانشستر سيتي يستعد أن يحكم العالم عندما يواجه فلومينينسي البرازيلي في نهائي مونديال الأندية".

صحيفة "ميرور"

فيما خرجت صحيفة "تايمز" بعنوان "مانشستر سيتي إلى نهائي مونديال الأندية"، مُشيرة إلى أن كتيبة بيب جوارديولا حققت فوزًا سهلًا أمام أوراوا الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

أما صحيفة "ستار سبورت" فقد عنونت "الهيمنة العالمية"، مُضيفة: "الفيلسوف بيب جوارديولا يسعى لمواصلة كتابة التاريخ مع مانشستر سيتي، حيث يرغب في أن يكون أول فريق إنجليزي يحصد الرباعية الكبرى".

وكان فريق مانشستر سيتي قد توّج بألقاب الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

صحيفة "ستار سبورت"

ولم تختلف صحيفة "ديلي إكسبريس" عن البقية، إذ عنونت "فوز مريح"، مُضيفة: "بطل إنجلترا وأوروبا يسحق بطل آسيا بثلاثية، ليخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، رغم غياب نجوم الفريق، مثل: إيرلينج هالاند وكيفين دي بروين ودوكو.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى احتمالية غياب الثلاثي هالاند ودي بروين ودوكو عن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية؛ بسبب عدم تعافيهم من الإصابة.

موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره أوروا الياباني، يوم الجمعة المقبل، في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، في مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

بينما يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بمنافسه فلومينينسي البرازيلي، في نهائي مونديال الأندية، يوم الجمعة أيضًا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.