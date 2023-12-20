الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الانتخابات الرئاسية أثمرت مكاسب كبيرة للأحزاب يجب استغلالها

إيهاب وهبة
إيهاب وهبة

قال إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إن مشهد الانتخابات الرئاسية الذي ظهر فيه حرص الشعب المصري بجميع فئاته على الحفاظ على حقوقه وأداء واجباته كشفت عن الدور البارز للأحزاب في الحياة السياسية، وحالة التطور التي تشهدها الحياة السياسية في مصر في ظل تنامي دور الأحزاب.

وأكد وهبة، في بيانٍ له اليوم، أن الأحزاب في مصر لديها رغبة كبيرة في التوسع والعودة مرة أخرى لتقديم خدماتها وعرض برامجها ورؤيتها والكشف عن هويتها السياسية والتوسع في قاعدتها الشعبية من خلال استغلال حالة الزخم السياسي الذي يشهده الشارع المصري منذ انطلاق السباق الرئاسي، مشيرًا إلى أن هناك رغبة كبيرة في التفاعل بإيجابية مع الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، وهي فرصة لتأهيل الكوادر والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، أن هناك مكاسب كبيرة للأحزاب يجب العمل على استغلالها بشكل أسرع، تتضمن مكاسب شعبية وسياسية، مشددًا على ضرورة دعم الأحزاب لتمارس دورها في الانتخابات المقبلة.

وأردف وهبة، أن الأيام المقبلة فرصة ذهبية لسائر الأحزاب لتقديم نفسها والتواجد وسط المواطنين، والاستمرار بهذا الجهد الكبير الذي يفخر به الجميع، وتقديم نفسها في منافسات الحراك السياسي دون تراجع، لتكن شريكة في صناعة المستقبل.

واختتم: "حان الوقت لأن تطور الأحزاب السياسية برامجها ورؤيتها بما يتواكب مع هذا الزخم الواسع وحالة النضج والوعي الكبيرة التي يشهدها الشارع المصري والتواجد على الأرض والانفتاح على المجال العام بما يعزز العملية الديمقراطية، ويثري الحياة الحزبية في مصر".

حزب الشعب الجمهوري مجلس الشيوخ الانتخابات الرئاسية الحياة السياسية الزخم السياسي الشارع المصري

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