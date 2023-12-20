لخلافات مع الأم.. رجل يختطف ابنتيه بتخديرهما فى الأسانسير

تفحص الأجهزة الأمنية بالداخلية، فيديو متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بتخدير فتاتين بالقوة في مصعد كهربائي وخطفهما من رجلين أحدهما والدهما.

كان تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان داخل أحد العقارات أمام الأسانسير، وعندما فتح الباب خدر صغيرتين وخطفهما بالقوة.

ويظهر الفيديو، طفلتين داخل مصعد بأحد العقارات، قبل أن يتوقف في أحد الطوابق، ويدخل رجلان ويمسك كل منهما بفتاة، ويقومان بوضع منديل أبيض على أفواههما، فسقطت إحداهما أرضًا في الحال، وحاولت يائسة توجيه ضربات له على وجهه.

وتبين أن أحد الأشخاص الظاهرين في الفيديو هو والد الطفلتين، وارتكب الواقعة على إثر خلافات بينه وبين والدتهما.