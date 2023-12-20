الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: تنسيق يومى مع مصر لإدخال المساعدات إلى غزة

المساعدات إلى غزة
المساعدات إلى غزة

أكدت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، أن الهلال الأحمر يواجه نقصاً كبيراً في المواد والمستلزمات الطبية اللازمة للمصابين في غزة، مشيرة إلى استمرار التنسيق اليومي مع الهلال الأحمر المصري لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح.

وكشفت فرسخ لقناة “القاهرة الإخبارية” أن هناك 23 مستشفى من أصل 35 في غزة خرجت عن الخدمة جراء العدوان المستمر على القطاع، فضلًا عن خروج 100 سيارة إسعاف في القطاع عن الخدمة 10 منها تابعة للهلال الأحمر. 

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