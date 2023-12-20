الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لـ3 متهمين بتهمة استعراض القوة وإحراز سلاح ناري بسوهاج

ضبط متهمين
ضبط متهمين

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، الأربعاء، المتهمين  "أ. أ" و"م. أ" و"ج. أ" بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بإحراز سلاح ناري، واستعراض القوة مع المجني عليه “ص. أ” بدائرة مركز جزيرة جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

وتعود تفاصيل الواقعة لعام 2021 بدائرة مركز جرجا، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة إحراز سلاح نارى، واستعراض القوة مع المجنى عليه وبث الرعب فى قلبه وتخويفه بسبب خلافات بينهما.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج السجن لمدة 3 سنوات سلاح نارى استعراض القوة مركز جزيرة جرجا المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم

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