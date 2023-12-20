الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يهنئ الاسكواش ومنتخب للشباب تحت 13 و17 عامًا بلقب بطولة أمريكا المفتوحة

منتخب الاسكواش
منتخب الاسكواش

قدّم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالتهنئة القلبية للاتحاد المصري للاسكواش وأبطال منتخب الشباب تحت 17 عامًا وتحت 13 عامًا، بعد التتويج ببطولة أمريكا المفتوحة للشباب والشابات.

توج مروان عسل يتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش شباب تحت 17 عامًا بعد فوزه في نهائي مصري على يوسف سالم، وفي ذات المرحلة العمرية توجت رقية سالم تتوج بلقب البطولة عام بعد فوزها في النهائي على الأمريكية ديكسون هيل، وحصد المصري أدهم رشدي الميدالية البرونزية، بعد فوزه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على الأمريكى ألكسندر دارتنل.

بهذه النتائج يسيطر الفراعنة على الثلاث مراكز الأولى. مروان عسل هو الشقيق الأصغر للبطل المصري مصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، والذي توج مؤخراً مع المنتخب الوطني ببطولة العالم.

وفي مرحلة تحت 13 عامًا، حصد البطل الصاعد علي عبد الفتاح لقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش شباب تحت 13 عامًا بعد فوزه في نهائي مصري خالص على علي طلب.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنتائج أبطال مصر فى الاسكواش المتوالية تباعًا، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم والرعاية الكاملة لجميع أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخصوصاً في الاسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في الاسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم المواهب الرياضية فى جميع المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا فى مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.

ويحرص الدكتور اشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة على دعم كل الأبطال الذين يحققون نتائج مميزة في البطولات القارية والعالمية.

وزارة الشباب و الرياضة مصر اهتمام الدولة المصرية الاسكواش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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