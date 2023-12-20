الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوتيريش: ادعو الفاعلين الليبيين لكسر الجمود السياسي

انطونيو جوتيريش
انطونيو جوتيريش

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، الفاعلين الليبيين للمشاركة في مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، لكسر الجمود السياسي.

وقال “جوتريش” عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:  إن المشاركة بحسن النية ستمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية وشفافة في ليبيا .

وأشار “باتيلي”  إلى أن الأطراف الليبية الرئيسية التي دعاها للاجتماع الخماسي بشأن الحوار السياسي لم ترفض الدعوة مباشرة ولكن البعض منهم وضع شروطاً للمشاركة.

إنجاح الحوار

وكشف " باتيلي " في إحاطته أمام مجلس الأمن يوم الاثنين الماضي، أن المجلس الرئاسي أبدى دعما واضحا وملموسا لإنجاح الحوار، فيما اشترط رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ضرورة أن يركز جدول الأعمال على تشكيل حكومة جديدة للانتخابات، أما رئيس المجلس الأعلى للدولة " محمد تكالة " قدم أسماء ممثليه لحضور الاجتماع التحضيري وذلك على الرغم من رفضه لنسخة القوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب.

وأضاف المبعوث الأممي، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة  أبدى استعداده لمناقشة المسائل العالقة في القوانين الانتخابية ورفض رفضاً قطعيا أي نقاش حول حكومة جديدة، أما خليفة حفتر فكان مستعدا للحوار ولكنه اشترط مشاركة الحكومتين أو استبعادهما.

وأوضح " باتيلي " في إحاطته أنه طلب من الجهات الخمس ترشيح ثلاثة ممثلين من كل جهة للمشاركة في جلسة تحضيرية للاتفاق على المعايير الرئيسة التي سينعقد عليها الاجتماع للنظر في المبادئ بما في ذلك موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعماله.

انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي ليبيا

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