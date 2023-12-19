عقيلة صالح: نريد انتخابات نزيهة فى ليبيا.. وهذا موقفنا من باتيلى

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنّ الموظف المدني أو العسكري يعتبر مستقيلًا فور ترشحه لانتخابات الرئاسة وفقًا لما نصّ عليه القانون، مشددًا على أن إشراف حكومتين على الانتخابات في ليبيا أو أي بلد آخر أمر مستحيل وستكون نتيجته فاشلة.

أضاف رئيس النواب الليبي، الثلاثاء، خلال حوار مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بالنسبة للبعثة الدولية بقيادة عبدالله باتيلي، فإننا وضّحنا لها الصورة بخصوص العملية الانتخابية، حيث يتصل بالجميع، وعليه أن يركز على القيادات، فمجلس النواب يمثل الشعب الليبي، والجيش يحمي الدولة ومجلس الدولة شريك في الانتخابات، لكن لا يجب أن يتواصل مع رئيس الحكومة في أمور تعطل المسيرة.

تابع رئيس النواب الليبي: "نتمنى أن نجتمع قبل نهاية ديسمبر على كيفية تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات، حيث دعا باتيلي إلى إنهاء الحكومتين، وهو ما يعني أن المجتمع الدولي أصبح يطلب وجود حكومة موحدة، والجميع في ليبيا مقتنع بهذا الأمر؛ لأننا نريد انتخابات نزيهة، لكن يجب إنجاز تشكيل الحكومة الليبية بسرعة".