الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عقيلة صالح: نستهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل نهاية 2023

عقيلة صالح
عقيلة صالح

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنّه سيتم العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل نهاية العام الجاري للإشراف على الانتخابات.

وأضاف رئيس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأساس التشريعي للانتخابات جرى إصداره وهو قوانين الانتخابات وفي بداية ديسمبر تم الاجتماع للاتفاق حول كيفية تشكيل الحكومة، وأتمنى من المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي أن يدعو الحضور للاجتماع الذي نتفق فيه على الحكومة التي تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات، لأنه لا يجوز إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين.

أوضح رئيس النواب الليبي أن موقفنا واضح، حيث يجب منع التدخل الخارجي قدر الإمكان، والليبيون يريدون الانتخابات، وأكثر من 3 ملايين ليبي في الفترة السابقة سجلوا في الانتخابات، وقد يصل هذا العدد إلى 3.5 ملايين، والقوانين جاهزة، ولا مبرر أمام عدم تشكيل الحكومة إلى الآن.

عقيلة صالح مجلس النواب الليبي تشكيل حكومة حكومة وحدة وطنية الانتخابات القاهرة الإخبارية ليبيا

مواد متعلقة

عقيلة صالح يهنئ المصريين باختيار السيسى رئيسًا للبلاد

عقيلة صالح: مصر تقف مع ليبيا دائما دون التدخل فى شئونها الداخلية

الصليب الأحمر: ما يجرى فى غزة يمثل فشلًا أخلاقيًا للمجتمع الدولى

عقيلة صالح: الأمور ستسير بطريقة جيدة فى الانتخابات والحل "ليبى- ليبى"

عقيلة صالح: مصر لم تتخل عن ليبيا والشعبان يجمعهما نسيج واحد

عاجل.. الاحتلال يبلغ مستشفى المعمدانى بغزة بإجلاء النازحين من داخله

مراسل القاهرة الإخبارية: ارتفاع حركة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة

حمودة: هناك قيادات عسكرية عليا إسرائيلية وأمريكية تبحث وسيلة تفكيك حماس دون حرب

الأكثر قراءة

جدل كبير بشأن "كريسماس صلاح" فى إنجلترا.. ومتابعون: "أطفال غزة تبكى" (صور)

تفاصيل رسالة الكونجرس لبايدن: ممارسات نتنياهو خطر على الجميع

محمود عاقب زوجته بـ9 طعنات بسبب "الجمعية".. ووالدتها: "قتلها فى بيتى"

لعنة الفراعنة.. تفاصيل الكشف عن حفرة أثارت رعب أهالي كرداسة

الرئيس السيسى يلتقى منافسيه فى انتخابات الرئاسة: التجربة تثرى التعددية والتنوع فى المشهد السياسى والديمقراطى

رحلة بحث عن مالك الـ50 ألف جنيه.. عامل باليومية:" بدور عليه من أسبوع"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الأهلى.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى