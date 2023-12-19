عقيلة صالح: نستهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل نهاية 2023

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنّه سيتم العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل نهاية العام الجاري للإشراف على الانتخابات.

وأضاف رئيس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأساس التشريعي للانتخابات جرى إصداره وهو قوانين الانتخابات وفي بداية ديسمبر تم الاجتماع للاتفاق حول كيفية تشكيل الحكومة، وأتمنى من المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي أن يدعو الحضور للاجتماع الذي نتفق فيه على الحكومة التي تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات، لأنه لا يجوز إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين.

أوضح رئيس النواب الليبي أن موقفنا واضح، حيث يجب منع التدخل الخارجي قدر الإمكان، والليبيون يريدون الانتخابات، وأكثر من 3 ملايين ليبي في الفترة السابقة سجلوا في الانتخابات، وقد يصل هذا العدد إلى 3.5 ملايين، والقوانين جاهزة، ولا مبرر أمام عدم تشكيل الحكومة إلى الآن.