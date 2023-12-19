عقيلة صالح يهنئ المصريين باختيار السيسى رئيسًا للبلاد

هنأ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الشعب المصري على إنجاز الاستحقاق الانتخابي 2024، حيث اصطف الشعب المصري من أجل اختيار مَن يحكمه في انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، مشددًا على أن المصريين أعطوا درسًا كبيرًا لشعوب العالم في الظروف الصعبة.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، خلال حوار مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللقاء الذي جمع بين رئيس المجلس الرئاسي والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، تمّ بناءً على دعوة من الجانب المصري، مؤكدًا أن القوانين الانتخابية كقانون انتخاب الرئيس والبرلمان صدر من مجلس النواب وهو قانون صُنع من أجل الجميع.

وأوضح رئيس النواب الليبي "قررنا أن يكون الحكمُ والقاضي في هذا الأمر هو صندوق الاقتراع الشعبي كي يختار الشعب الليبي من يحكمه، ونُصر على تشكيل حكومة واحدة، لأن ليبيا بها حكومتين بالشرق والغرب، ولا يمكن أن تجرى انتخابات في ظل وجود حكومتين.

وتابع: على الرغم أن الجميع بما في ذلك يريد إجراء انتخابات بما في ذلك المجتمع الدولي ومن ثم، فإنه من الضروري وجود حكومة تتولى مهمة الإشراف على الانتخابات، وهي حكومة مصغرة تتولى مهامها بدقة محددة طوال الاستحقاق الانتخابي.